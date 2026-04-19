Житель Екатеринбурга подрался с охранниками клуба «Фабрика Event Hall»

Екатеринбуржец подрался с охранниками на входе в клуб «Фабрика Event Hall».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге местный житель подрался с охранниками на входе в клуб «Фабрика Event Hall». Инцидент произошел вечером 18 апреля.

Как рассказал молодой человек Е1, он пришел на концерт с онкобольной девушкой, и, чтобы ей было проще на мероприятии, взял с собой три литра воды. Однако с водой его пускать отказывались. По словам парня, охранники схватили его и начали тащить к выходу. Затем они избили и надели на него наручники. Екатеринбуржец написал заявление в полицию.

В «Фабрика Event Hall» рассказали «КП-Екатеринбург», что парень был пьян, а медицинской справки, подтверждающей диагноз девушки, не предоставил. Кроме того, в администрации площадки заявляют, что гость предлагал охранникам взятку в размене от 1000 до 3000 рублей за пропуск, а затем стал проявлять к ним агрессию и первым нанес удары охраннику.

— Все правила, включая запрет на пронос жидкостей и напитков, были четко указаны на билетах и на информационных плакатах у входов. Меры охраны были пропорциональными и соответствовали законодательству: применение наручников и вызов Росгвардии произошли по инструкции после оказания сопротивления, — прокомментировали ситуацию в «Фабрика Event Hall».

В администрации заведения также отмечают, что от лица руководства было также подано заявление на молодого человека. В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что заявления приняты, на данный момент проводится проверка.