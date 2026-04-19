Житель Екатеринбурга подрался с охранниками клуба «Фабрика Event Hall»

Как рассказал молодой человек Е1, он пришел на концерт с онкобольной девушкой, и, чтобы ей было проще на мероприятии, взял с собой три литра воды. Однако с водой его пускать отказывались. По словам парня, охранники схватили его и начали тащить к выходу. Затем они избили и надели на него наручники. Екатеринбуржец написал заявление в полицию.