В Ростове из цирка во время выступления сбежал тигр

В донской столице из цирка во время выступления сбежал тигр. Инцидент произошёл 19 апреля, об этом rostov.aif.ru рассказал очевидец.
Во время циркового представления в манеже произошло ЧП: обрушение конструкции в ходе выступления с тиграми. Очевидцем инцидента стал Константин С. — он поделился с нашей редакцией подробностями произошедшего.
По словам свидетеля, во время номера с хищниками внезапно обрушился манеж. Поначалу зрители предположили, что это часть шоу, однако ситуация быстро вышла из‑под контроля: один из тигров выпрыгнул в зрительный зал, а затем выбежал на улицу.
В зале началась паника — люди поспешно покидали помещение. Часть зрителей успела покинуть здание сразу, другие оставались на местах, ожидая, пока животное будет поймано. Однако хищник вернулся в зал и стал бегать между рядами. После этого многие покидали помещение в спешке: кто‑то выбегал без вещей, кто‑то успевал захватить с собой лишь то, что оказалось под рукой.
Константин С. рассказал, что в этот момент поднял ребёнка на руки, взял жену за руку и аккуратно направился к выходу. Оказавшись на улице, семья села в машину и собралась ехать домой, но остановилась возле касс, чтобы уточнить возможность возврата денег за билеты.
Организаторы заверили зрителей, что средства будут возвращены всем посетителям. В это время тигр находился на улице — он расположился под фурой. Дрессировщикам удалось заманить хищника обратно и надёжно его изолировать. После того как угроза была полностью устранена, посетителям разрешили вернуться в помещение, чтобы забрать оставленные вещи.