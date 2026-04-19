Еще одному казахстанцу пришлось добиваться назначения пенсионных выплат через суд

Казахстанец обратился в суд в связи с тем, что при назначении пенсионных выплат уполномоченным органом не был учтен период его работы в Корнеевском автотранспортном предприятии с 8 июня 1983 года по 25 ноября 1996 года. Основанием для отказа, по информации суда, послужило отсутствие читаемой печати организации в трудовой книжке, а также невозможность внесения исправлений ввиду прекращения деятельности предприятия. Только через суд удалось решить эту проблему.