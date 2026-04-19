Еще одному казахстанцу пришлось добиваться назначения пенсионных выплат через суд

«В ходе судебного разбирательства установлено, что документы, подтверждающие деятельность предприятия, в государственные архивы не поступали, сведения о правопреемстве отсутствуют. Вместе с тем заявителем представлены копии трудовой книжки, а также допрошенные свидетели, подтвердившие факт его работы в указанный период в должности водителя. Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о невозможности установлении данного факта во внесудебном порядке и наличии правовых оснований для его установления в судебном порядке. Решением суда заявление удовлетворено. Установлен юридический факт, имеющий значение для назначения пенсионных выплат», — сообщает Есильский районный суд СКО.
Казахстанец обратился в суд в связи с тем, что при назначении пенсионных выплат уполномоченным органом не был учтен период его работы в Корнеевском автотранспортном предприятии с 8 июня 1983 года по 25 ноября 1996 года. Основанием для отказа, по информации суда, послужило отсутствие читаемой печати организации в трудовой книжке, а также невозможность внесения исправлений ввиду прекращения деятельности предприятия. Только через суд удалось решить эту проблему.
Однако решение суда не вступило в законную силу.
Ранее с подобной проблемой столкнулась казахстанка в области Жетысу, которой тоже пришлось через суд добиваться назначения пенсионных выплат и подтверждения трудового стажа.