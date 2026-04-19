Серьезное ДТП произошло на трассе Алматы-Усть-Каменогорск: пострадали 11 человек

На автодороге «Алматы — Өскемен» столкнулись Foton с автомашиной Mercedes-Benz Sprinter, в результате ДТП пострадали 11 человек, передает NUR.KZ со ссылкой ДП области Жетiсу.

Источник: Nur.kz

Полицией возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Алматы — Өскемен».

«По предварительным данным, водитель автомашины Foton при развороте со второй полосы допустил столкновение с автомашиной Mercedes-Benz Sprinter. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В результате ДТП в больницу доставлены 11 человек», — сообщили в ДП региона.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и не отвлекаться за рулем.