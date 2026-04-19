В Асбесте задержали очень пьяного водителя

В Асбесте остановили 63-летнего пьяного водителя.

Источник: Госавтоинспекция по Свердловской области

В Асбесте инспекторы ДПС задержали 63-летнего пьяного водителя. Мужчину отстранили от вождения.

— В ходе проверки у водителя выявлены внешние признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы. Установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,143 миллиграмма на один литр, — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

На водителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему грозит штраф 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Машину уральца конфисковали и поместили на специализированную стоянку. Материалы дела переданы в суд.