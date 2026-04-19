18 апреля в Самаре машина сбила пешехода

Вечером 18 апреля в Волжском районе Самарской области автомобиль ВАЗ 21104 сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
«Водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21104, двигался по дороге “Обход г. Самары” в направлении п. Преображенка. В пути следования, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 53-летнего мужчину, который спешившись пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу», — сказано в сообщении.
В итоге столкновения травмы помимо пешехода травмы получила пассажирка легковушки. Оба были госпитализированы с места ДТП. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности дорожно-транспортного происшествия.