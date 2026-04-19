Появилось видео из ростовского цирка, где тигр выпрыгнул к зрителям

В сети появилось видео из цирка в Ростове-на-Дону, где тигр во время представления запрыгнул к зрителям.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в цирке династии Довгалюк. Во время номера упала сетка между манежем и зрителями. Звери испугались, начали драться, а один из тигров прыгнул в сторону публики.
На кадрах видно, что хищник ходит между сиденьями по той стороне зрительного зала, где нет людей. Из видео не ясно, были эти места пусты изначально или люди успели убежать. Кто-то из работников цирка просит зрителей не паниковать. «Просто сядьте и все!» — кричит он.
На фоне слышно, как плачут напуганные дети, а взрослые обсуждают происходящее. «Ну так, немножко страхово, конечно», — признается один из зрителей. В это время кто-то из цирковых пытается заблокировать тигра на последнем зрительском ряду.
СМИ писали, что в итоге зрителей вывели, а тигра вернули в клетку. Предварительно, никто не пострадал.