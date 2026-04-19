Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти мужчина на квадроцикле разбился насмерть

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

19 апреля в Автозаводском районе города Тольятти насмерть разбился водитель квадроцикла. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«16:04 в Автозаводском районе, на улице Офицерская, возле дома № 14, на территории гаражно-строительного кооператива произошло ДТП. По предварительным данным, водитель квадроцикла, мужчина 1975 года рождения, допустил наезд на препятствие — стену», — говорится в сообщении.

На месте дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.