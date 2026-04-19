В Тольятти мужчина на квадроцикле разбился насмерть

19 апреля в Автозаводском районе города Тольятти насмерть разбился водитель квадроцикла. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
«16:04 в Автозаводском районе, на улице Офицерская, возле дома № 14, на территории гаражно-строительного кооператива произошло ДТП. По предварительным данным, водитель квадроцикла, мужчина 1975 года рождения, допустил наезд на препятствие — стену», — говорится в сообщении.
На месте дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.