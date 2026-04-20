Следственные органы выяснят причину гибели двух школьниц под Самарой

В поселке Мирный Самарской области нашли мертвыми двух школьниц Расследованием причин их гибели займутся следственные органы. Об этом рассказали в министерстве образования Самарской области.
«В поселке Мирный Самарской области произошло трагическое происшествие. В обстоятельствах суицида двух несовершеннолетних сейчас разбираются следственные органы», — поделились в министерстве.
Уже были проведены беседы с руководством школ, в которых обучались девочки, с учителями и одноклассниками. Информация о проявлении буллинга по отношению к школьницам пока не подтверждается.