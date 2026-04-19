Директор ростовского цирка объяснил происшествие с тигром, выпрыгнувшим в зал

Директор ростовского цирка, в котором тигр выпрыгнул в зрительный зал через сломанное ограждение, объяснил произошедшей ошибкой сотрудника и «стечением обстоятельств».
Инцидент произошел в Цирке династии Довгалюк во время финального номера, когда упавшая сетка напугала тигров, и один из них выпрыгнул в зрительный зал. На записях очевидцев слышны крики зрителей, однако директор Николай Довгалюк заверил, что паники не было.
— Дрессировщик надел ошейник, вывел к вольеру и завел без происшествий. Нельзя сказать, что 100 процентов угрозы для зрителей не было, но это ручные тигры, то есть они воспитанные, как ручное животное. Паники не было, самое главное, и, соответственно, происшествия не было из-за этого, — пояснил он.
Поскольку это был последний номер представления, шоу завершили, но две зрительницы отказались покидать зал и потребовали показать им сорвавшийся номер. Они заявили, что хотят увидеть тигров снова, и для них повторили финальное выступление.
Довгалюк пообещал принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
— Это была ошибка сотрудника и, знаете, стечение обстоятельств. Даже нельзя сказать, что кто-то напрямую виноват, — приводит его слова издание «Подъем».
О произошедшем стало известно 19 апреля. В ростовском цирке во время выступления упала защитная сетка, которая отделяла хищников от зрителей. На манеже в этот момент находились три тигра и два дрессировщика. Хищники испугались и один из них бросился в зрительный зал.