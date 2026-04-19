Три беспилотника сбили вечером 19 апреля в Воронежской области

Вечером 19 апреля в Воронеже и двух районах области средства ПВО обнаружили и сбили три беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В регионе продолжает действовать режим атаки БПЛА, объявленный в 16.05.
Также в Воронеже и Нововоронеже с 17.29 сохраняется непосредственная угроза атаки БПЛА.
Не пренебрегайте мерами безопасности!
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.