Глава Нацполиции Украины раскрыл причину теракта в Киеве

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой, по официальным данным, погибли шесть человек, более 10 получили ранения. Среди пострадавших — грудной младенец. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. Инцидент квалифицируется как теракт. Начато расследование, в том числе в отношении действий полицейских, которые попали на видео во время бегства с места происшествия.