Глава Нацполиции Украины раскрыл причину теракта в Киеве

После конфликта мужчина вернулся в свою квартиру, поджег её, затем взял огнестрельное оружие и вышел на улицу, где начал стрелять в прохожих. Следствие продолжается.
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой, по официальным данным, погибли шесть человек, более 10 получили ранения. Среди пострадавших — грудной младенец. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. Инцидент квалифицируется как теракт. Начато расследование, в том числе в отношении действий полицейских, которые попали на видео во время бегства с места происшествия.
