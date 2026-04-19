В Самарской области расследуют гибель двух школьниц

Ранее сообщалось, что 67-летний бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в московской гостинице. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии как неизвестного, а опознали только охранники. В 2020 году он уже пытался покончить с собой, но тогда его спасли.