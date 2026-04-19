Полиция Украины показала 23-летнего стрелка, палившего по толпе в Чернигове

«Полицейские оперативно задержали 23-летнего мужчину в порядке ст. 298−2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято, мотивы совершенного устанавливаются», — уточнили в нацполиции.
Как утверждается, нападавших было двое, один успел скрыться. Оба мужчины, по словам свидетелей, были в состоянии сильного алкогольного опьянения. В момент выстрелов они не выкрикивали никаких лозунгов, огонь вели неприцельно.
Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, в украинском Чернигове двое мужчин открыли стрельбу прямо на улице. Изначально говорилось как минимум о трёх пострадавших. По словам очевидцев, преступники целились даже в детей. Украинская полиция подтвердила стрельбу и сообщила о задержании подозреваемого. При этом правоохранители опровергли информацию о пострадавших.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.