Полиция Украины показала 23-летнего стрелка, палившего по толпе в Чернигове

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, в украинском Чернигове двое мужчин открыли стрельбу прямо на улице. Изначально говорилось как минимум о трёх пострадавших. По словам очевидцев, преступники целились даже в детей. Украинская полиция подтвердила стрельбу и сообщила о задержании подозреваемого. При этом правоохранители опровергли информацию о пострадавших.