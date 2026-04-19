Родители закрывали собой детей от тигра в ростовском цирке

Зрители в ростовском цирке, пришедшие на представление с детьми, закрывали их собой от внезапно выпрыгнувшего с манежа тигра.

На снятом одним из очевидцев видео запечатлено, как хищник разгуливает среди пустых кресел, а люди вокруг держат детей на руках. При этом кто-то из артистов пытается успокоить зверя, одновременно конферансье просит зрителей не паниковать и оставаться на местах.

Сообщалось, что инцидент произошел в цирке династии Довгалюк. Во время номера упала сетка между манежем и зрительным залом. Звери испугались, начали драться, а один из тигров прыгнул в сторону публики.

СМИ писали, что в итоге людей вывели, а тигра вернули в клетку. Предварительно, никто не пострадал.