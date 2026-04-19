Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 12 часов над регионами РФ сбили 17 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Сбитые дроны ликвидированы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей и Республики Крым. Данные о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

Ранее минувшей ночью российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 13 украинских беспилотников самолётного типа. Цели уничтожены в небе над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

