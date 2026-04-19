За 12 часов над регионами РФ сбили 17 украинских БПЛА

Сбитые дроны ликвидированы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей и Республики Крым. Данные о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
Ранее минувшей ночью российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 13 украинских беспилотников самолётного типа. Цели уничтожены в небе над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше