«В селе Безугловка Черниговской области раскольники ПЦУ совершили силовой захват Михайловского храма, принадлежащего Украинской православной церкви», — указал собеседник агентства. Инцидент произошёл 16 апреля — в Светлый четверг.
Ранее сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия. Церковнослужителя призвали на службу, когда он находился на послушании у обители. Задержание закончилось тем, что за тридцать минут его успели провести через военно-врачебную комиссию и этапировать в учебный центр украинской армии.
