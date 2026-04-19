В цирке Ростова родители закрывали детей от тигра, выпрыгнувшего к зрителям

Появилось видео, где родители закрывают детей от тигра, который пригнул к зрителям.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в передвижном цирке во время представления тигр выпрыгнул из манежа к зрителям. Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как упала сетка, отделявшая манеж от зала, и хищник перепрыгнул ограждение. Тигр стал бродить между рядами, а оставшиеся на местах взрослые держали на руках детей. Дончане пытались закрыть малышей собой.

В результате инцидента никто не пострадал. Следственный комитет организовал процессуальную проверку. Ее ход взят на контроль прокуратурой Ростовской области. Надзорное ведомство также проверит соблюдение требований законодательства.