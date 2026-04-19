Участница подрыва «Северных потоков» снималась для эротических журналов

Участница диверсии на газопроводах «Северные потоки» в прошлом снималась для эротических журналов. Об этом говорится в книге-расследовании журналиста Бояна Панчевски.
По данным автора, единственная женщина в составе группы диверсантов, известная под псевдонимом «Фрейя», в молодости появлялась на обложках откровенных изданий. В книге упоминается, что на одной из фотографий она была запечатлена в капитанском кителе.
Панчевски утверждает, что его работа основана на беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб. Книга вышла в Германии и посвящена обстоятельствам диверсии и ее последствиям.
После подрыва газопроводов «Фрейя», по данным расследования, была зачислена в одну из украинских спецслужб, где занялась подготовкой тактических водолазов для проведения скрытых операций.
Автор также отмечает, что в молодости женщина вела активную ночную жизнь и часто посещала клубы в Киеве.
Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали, что речь идет о целенаправленной диверсии.
Оператор Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях и невозможности быстро оценить сроки восстановления. Генпрокуратура России возбудила дело по статье о международном терроризме.
Ранее сообщалось, что в той же книге Боян Панчевски утверждает: Владимир Зеленский был осведомлен о плане подрыва «Северных потоков» и якобы дал устное согласие на проведение операции. По версии автора, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уведомил его о подготовке диверсии, а позже, несмотря на сигнал от ЦРУ и требование отказаться от плана, операция не была остановлена.