Участница подрыва «Северных потоков» снималась для эротических журналов

Ранее сообщалось, что в той же книге Боян Панчевски утверждает: Владимир Зеленский был осведомлен о плане подрыва «Северных потоков» и якобы дал устное согласие на проведение операции. По версии автора, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уведомил его о подготовке диверсии, а позже, несмотря на сигнал от ЦРУ и требование отказаться от плана, операция не была остановлена.