Очевидец рассказал, как в цирке Ростова поймали выпрыгнувшего к зрителям тигра

В передвижном цирке в Ростове-на-Дону поймали тигра, который выпрыгнул к зрителям во время представления. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала зрительница представления, во время которого случилось ЧП.
По словам женщины, тигр мог испугаться — во время выступления внезапно упала сетка, отделяющая манеж от зрительного зала. Хищник выскочил в зрительный зал, побежал к выходу, но потом вернулся и стал ходить между зрительских рядов.
— Чуть позже я видела, что тигра поймали с помощью силка. Он, конечно, сопротивлялся, но его увели в вольер, — говорит ростовчанка.
Напомним, в результате происшествия никто не пострадал. Следователи и областная прокуратура начали проверку по факту происшествия.