Кусочек детского пледа нашли после исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

В Туапсе при поисках пропавшей после удара украинских беспилотников 14-летней девочки нашли лишь фрагмент детского пледа. Об этом пишет «Царьград».
Поиски подростка продолжаются уже несколько дней. Она пропала во время ночного удара ВСУ, когда украинские беспилотники атаковали дом ее семьи. Отец девушки помог жене, старшей дочери и внучке покинуть здание, а затем бросился на помощь младшей. В горящем доме он разобрал завалы у кровати своей дочери, но не нашел ее там.
Днем к поискам присоединились спасатели и волонтеры. Они разобрали дом до основания, но нашли лишь обгоревшую собаку. Поиски в окрестностях пока не дали результатов, единственной находкой стал кусочек пледа девушки.
Родные школьницы надеются, что она могла выжить: возможно, получила контузию в момент удара, испугалась и выбежала из дома. Поэтому семья Леры обращается к местным жителям с просьбой проверять подвалы и заброшенные здания в надежде найти подростка, говорится в материале.
17 апреля Telegram-канал Baza писал, что спасатели действительно не нашли тело девушки под завалами. При этом она числится погибшей. В этот же день в Baza писали, что подростка пытаются найти уже вторые сутки. В момент, когда по дому ударил украинский беспилотник, она находилась вместе с матерью. Женщине удалось выбежать, а девочка осталась внутри.
16 апреля в Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС — обломки дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.