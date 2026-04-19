Обломки сбитых дронов повредили дома в Севастополе

«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор Михаил Развожаев.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения. В одном из СТ на Северной стороне осколок БПЛА пробил крышу дома. На Монастырском шоссе в СНТ обломки упали на кровлю жилого строения. На улице Генерала Мельника часть сбитого дрона повредила гараж.
Ранее в городе Днепрорудное Запорожской области беспилотник ранил 15-летнюю девочку. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое. Медики оказывают ей необходимую помощь.
