Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки сбитых дронов повредили дома в Севастополе

В Севастополе продолжают отражать атаку беспилотников. Силы ПВО, Черноморский флот и мобильные огневые группы сбили восемь БПЛА. Дроны летели над морем и разными районами города — Северной стороной, мысами Херсонес и Фиолент, а также в районах села Верхнесадовое и города Инкерман.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор Михаил Развожаев.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала повреждения. В одном из СТ на Северной стороне осколок БПЛА пробил крышу дома. На Монастырском шоссе в СНТ обломки упали на кровлю жилого строения. На улице Генерала Мельника часть сбитого дрона повредила гараж.

Ранее в городе Днепрорудное Запорожской области беспилотник ранил 15-летнюю девочку. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше