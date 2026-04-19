Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над морем близ Севастополя

Российские военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

илы противовоздушной обороны (ПВО), Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают украинскую атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана", — написал он в мессенджере МАХ.

Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, людей, пострадавших в результате атаки, нет. Он также рассказал, что в одном из домов на Северной стороне осколком БПЛА повредило крышу, фрагменты беспилотника также упали на крышу дома в районе Монастырского шоссе, в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого дрона упала на гараж.

Напомним, 18 апреля Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе Казачьей Бухты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше