Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над морем близ Севастополя

илы противовоздушной обороны (ПВО), Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают украинскую атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана", — написал он в мессенджере МАХ.
Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, людей, пострадавших в результате атаки, нет. Он также рассказал, что в одном из домов на Северной стороне осколком БПЛА повредило крышу, фрагменты беспилотника также упали на крышу дома в районе Монастырского шоссе, в районе улицы Генерала Мельника часть от сбитого дрона упала на гараж.
Напомним, 18 апреля Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе Казачьей Бухты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива.