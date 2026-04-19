Две несовершеннолетние девочки покончили с собой в Самарской области

В поселке Мирный Самарской области две несовершеннолетние девочки покончили с собой. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Девочки учились в разных школах. По данным ведомства, информация о каких-либо конфликтах или проявлениях буллинга в отношении погибших не подтверждается.

— Министерство выражает самые искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Это огромная, невосполнимая утрата, — говорится в сообщении.

Сейчас ведомство сосредоточено на выяснении всех обстоятельств, предшествовавших трагедии.

17 апреля стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту доведения до самоубийства заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Мужчина покончил с собой в Москве в 2024 году.