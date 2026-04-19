Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ по автомобилю в Брянской области

В Суземском районе Брянской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль с помощью дрона-камикадзе. В результате удара пострадали двое мужчин. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

— Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан, — говорится в сообщении.

По словам главы региона, пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее четыре жилых дома в селе Юрасово Брянской области оказались полностью уничтожены в результате атаки ВСУ ракетами «Нептун».

Помимо этого, во время массированной атаки дронов украинской армии в городе Волжском Волгоградской области погиб мирный житель.