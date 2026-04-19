В поселке Мирный в Самарской области выясняют обстоятельства гибели двух учениц школы. По данным Минобразования региона, специалисты разбираются в обстоятельствах суицида.
В ведомстве выразили соболезнования близким и друзьям погибших школьниц.
«Это огромная, невосполнимая утрата. В этой сложной ситуации ведомство сосредоточено на выяснении всех обстоятельств, предшествующих трагедии», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобразования, ученицы были из разных школ, с руководителями учебных учреждений уже проведены беседы.
При этом данные о конфликтах или буллинге погибших девочек не подтверждается, уточнили в министерстве.
