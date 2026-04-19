Николаев в огне: мощный взрыв потряс город

По сообщениям, поступившим от телеканала, взрыв был слышен в различных районах Николаева. На данный момент официальные источники не предоставили подробной информации о причинах взрыва или возможных последствиях. Важно отметить, что в это время по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в отдельных частях Николаевской области. Местные власти призывают граждан оставаться в безопасности и следить за обновлениями.