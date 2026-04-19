Раскрыты детали супружеской жизни погибших актера и его жены

Актер и его супруга, погибшие в результате ударов ножами в Мытищах, незадолго до этого публично клялись друг другу в любви в соцсетях. Супруг называл супругу необыкновенной женщиной, дарящей ему прекрасную жизнь.
«Все, что происходит со мной, — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная, и делает мою жизнь невероятно прекрасной», — писал артист в соцсетях.
При этом погибшая супруга артиста рассказывала об их общем отдыхе и заявляла о счастье в браке.
Напомним, накануне в подмосковных Мытищах семейный конфликт завершился гибелью супругов — муж-актер и его жена зарезали друг друга. Как сообщает источник, причиной стало желание женщины подать на развод.
