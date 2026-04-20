РИА Новости: Россиянку могут удерживать на Бали, родственники бьют тревогу

Гражданка России Наталия, находящаяся в Индонезии, может удерживаться местным жителем, который контролирует ее передвижения и связь с внешним миром. Родственники опасаются за ее безопасность. Об этом в воскресенье, 19 апреля, выяснило РИА Новости.

По словам семьи, девушка познакомилась с мужчиной в конце февраля на острове Бали. Родственники утверждают, что он ограничивает ее свободу: забирал паспорт и телефон, не позволяет покинуть страну, снимая с авиарейсов. Звонить она может только в его присутствии, а все сообщения он читает.

— Мы очень просим найти Наталию и помочь ей вернуться домой. Мы опасаемся за ее жизнь, — сообщили родственники в беседе с РИА Новости.

Семья полагает, что действия мужчины могут носить корыстный характер. В настоящее время родственники пытаются установить точное местонахождение Наталии и связаться с компетентными органами.

В конце февраля появилась информация, что россиянин заманивал жителей стран СНГ в рабство в кол-центры Мьянмы. Мужчину арестовали в Таиланде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше