Волка с переломанными лапами спасли на трассе в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии двое гидов — Марина и ее коллега — спасли волка, который попал под колеса автомобиля и остался лежать на дороге со сломанными лапами. Об этом у воскресенье, 19 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
Марина и ее коллега ехали из Архыза в станицу Зеленчукскую, когда заметили хищника, который из последних сил переползал дорогу. Неподалеку лежал бампер. Волк бежал к стаду баранов, но его сбила машина. Сначала животное пыталось скрыться и переплыть озеро, но не смогло выбраться и в итоге доверилось людям. Гиды вытащили его из воды.
Коллега Марины перевязал волку пасть, укутал и отнес в машину. Хищника доставили в центр помощи животным «Пеликан» в Ставрополе. Выяснилось, что у него сломаны две лапы, на лечение каждой требуется 35 тысяч рублей. Сейчас волк идет на поправку, скоро его отправят на реабилитацию в Краснодар. Двухлетнего самца спасатели назвали Куличиком, говорится в сообщении.
