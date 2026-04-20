В Геленджике объявили опасность БПЛА

Глава города Алексей Богодистов призвал жителей сохранять спокойствие.

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА ввели на территории Геленджика. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем канале в Мах.

«Опасность БПЛА. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — проинформировал он.

