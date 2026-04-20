Разбой с муляжом: во Владивостоке задержали бездомного после нападения на аптеку

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Владивостока по горячим следам задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на аптеку с использованием игрушечного пистолета, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение из единой диспетчерской службы о том, что в аптеке, расположенной на улице Луговой, неизвестный мужчина совершил разбойное нападение», — говорится в сообщении.

Ориентировку с приметами подозреваемого в разбое незамедлительно передали всем наружным службам полиции.

В ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы задержали 36-летнего ранее судимого мужчину без постоянного места жительства. При обыске у него изъяли пистолет, по результатам которой установлено, что он является игрушкой. Отмечается, что подозреваемый похитил перевязочные материалы.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 162 УК РФ — «Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия». Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Сейчас задержанный помещён в следственный изолятор.

Напомним, росгвардейцы во Владивостоке задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца телефона.