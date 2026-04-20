Разбой с муляжом: во Владивостоке задержали бездомного после нападения на аптеку

В ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы задержали 36-летнего ранее судимого мужчину без постоянного места жительства. При обыске у него изъяли пистолет, по результатам которой установлено, что он является игрушкой. Отмечается, что подозреваемый похитил перевязочные материалы.