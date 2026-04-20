Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 2,5 тысяч домов в Донецке остались без света из-за аварии на 11 подстанциях

В Кировском районе Донецка произошло аварийное отключение 11 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались около 2,5 тысячи абонентов. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— По информации АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», в Кировском районе произошло аварийное отключение 11 трансформаторных подстанций, — говорится в сообщении.

По его словам, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 14 апреля заявил, что в результате атаки украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры в южной части региона пропало электричество.

5 апреля город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар оказался обесточен.