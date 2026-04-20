Хабаровская фирма заплатит клиенту вдвое больше за недоставленную мебель

В Амурске суд обязал мебельную компанию вернуть покупательнице за недоставленную корпусную мебель вдвое больше, чем она за нее заплатила, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жительница заключила с ООО «Графит» два договора на изготовление корпусной мебели и заплатила 420 тысяч рублей. За месяц компания должна была изготовить и поставить мебель, но этого так и не произошло.
— Амурский городской суд обязал компанию вернуть потребителю более 745 тысяч рублей за неисполненный договор, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, хабаровский бизнесмен выплатит клиенту 200 тыс рублей за дефектное золото.