В Киеве и двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены зазвучали в Киевской и Черниговской областях. В красной зоне остаются Днепропетровская, Сумская и Харьковская области. Воздушная тревога в Николаевской области отменена.
Узнать больше по теме
