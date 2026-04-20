NYP: в детей в штате Луизиана стрелял ветеран армии США

Мужчина, который застрелил восемь детей в американском штате Луизиана, являлся ветераном Вооружённых сил США, написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошёл 19 апреля в городе Шривпорт из-за бытового конфликта. Всем погибшим было от одного года до 14 лет. Также сообщалось о как минимум 10 пострадавших. Шеф полиции Уэйн Смит рассказал, что подозреваемый угнал автомобиль и хотел скрыться, но при погоне его застрелили.
Журналисты выяснили, что речь идёт о 31-летнем Шамаре Элкинсе. Семеро из восьми погибших были его собственными детьми. Незадолго до инцидента мужчина публиковал в социальных сетях множество фотографий с семьёй, включая снимки, сделанные во время посещения ими церкви на Пасху.
В одном из постов Элкинс попросил Бога помочь ему преодолеть проблемы с психическим здоровьем. По данным телеканала KTBS, мужчина уволился из армии в 2016 году. Через три года его арестовали по обвинению в незаконном использовании и ношении огнестрельного оружия. В рамках того дела суд приговорил Элкинса к 18 месяцам условно.
