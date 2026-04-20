Есть шанс, что живы. В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых

Красноярское профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» утром 17 апреля выехало на поиски семьи Усольцевых в Партизанский район края. В последний раз специалисты были там в конце января. Тогда поиски не принесли результатов, а погода испортилась. Управляющий туристической базой «Геосфера», где в последний раз видели семью, Денис Балашов рассказал ТАСС, что в Кутурчинском Белогорье в феврале — марте установилась плохая погода — сильный ветер и снег. Искать было опасно. «Сезон [туристический] в этой местности начинается с майских праздников, тогда все маршруты [в горах] открыты, погода налаживается», — пояснил Балашов.
Сейчас на поиски семьи отправились пять спасателей и четыре единицы техники. По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, специалисты будут осматривать предполагаемую территорию пропажи с помощью беспилотников.
Основные поиски планируется начать поздней весной, когда полностью сойдет снег и передвигаться станет безопасно. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил ТАСС, что намерен вместе с неравнодушными людьми продолжить поиски родителей и сестры. По словам молодого человека, он пока не собирается обращаться в суд для признания близких умершими и верит, что их можно найти. С потеплением к активным поискам присоединятся волонтеры «ЛизыАлерт». Глава отряда Григорий Сергеев рассказал, что на поиск Усольцевых соберется команда из разных регионов России. «[Мы] будем использовать разные технические способы, кроме наших традиционных, попробуем поискать», — сообщил он в интервью ТАСС.
Спелеологи, следователи и парапланеристы.
Мастер спорта по альпинизму и красноярская туристка Надежда Иванова участвовала в поисках Усольцевых в первый раз — осенью 2025 года. Теперь она собирается в Кутурчин снова. «Я готова идти, как только позволят погодные условия. Знаю, многие думают: а зачем? Прошло больше полугода, что вы там хотите найти? Но считаю такую позицию неверной. Мы будем искать пока есть силы и надежда. Понятно, что сама зона поиска тяжелая. Там и курумник (скопление каменных глыб, обломков скал — прим. ТАСС), и тайга, и высокогорье, и времени прошло много. Но ведь там могло случиться все, что угодно. Пока не нашли следов, надежда есть, нельзя бросать», — говорит альпинистка.
Семью искали разные специалисты. Когда стало понятно, что пропавшие могли упасть в одну из пещер Кутурчина, для поисков привлекались спелеологи. Местность сверху осматривали не только операторы БПЛА, но и профессиональные парапланеристы. Привлекали к поискам красноярских альпинистов и столбистов (скалолазы, специализирующиеся на покорении Красноярских Столбов — прим. ТАСС). Следователи опросили больше сотни свидетелей, включая родственников, знакомых, туристов с базы отдыха, где в последний раз видели семью.
В конце 2025 года в интервью ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова рассказала, что работа со свидетелями продела большая. «Мы опросили уже точно более 100 человек Родственники, близкие, те, кто находился на базе, те, кто проезжал мимо этого места, жители поселка Кутурчин Также были осмотрены близлежащие лесные охотничьи избушки. Следов Усольцевых не было найдено», — сказала Сырымбетова.
По словам пятикратного чемпиона СССР по альпинизму, президента Красноярской краевой федерации альпинизма, столбиста Николая Захарова, на этот раз к поискам семьи следует привлечь профессиональных охотников. «Все дело в специфике местности. Знаю, там люди охотятся, при этом многие годы. Охотники лучше альпинистов знают ту местность. Они понимают, куда бы могла пойти семья», — сообщил Захаров.
Новые версии и неожиданные находки.
Пропажа семьи породила множество версий. За время поисков некоторые версии отпали. Так, например, на старте следователи рассматривали вариант, что семья по непонятным причинам сбежала. «Мы изначально рассматривали три основные версии произошедшего. Первая — люди самостоятельно, пойдя в лесной массив или в горную местность, приняли решение, допустим, скрыться. Вторая версия, что они дошли до какой-то точки в тайге либо шли уже обратно, и с ними произошел несчастный случай. Поэтому они не смогли вернуться. Третья версия — это криминальный характер смерти, то есть нападение на территории, где они находились, и сокрытие трупов в лесу либо вывоз их куда-то. В ходе расследования версия о побеге опровергнута. Против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства. Две остальные версии планомерно отрабатываются по этому делу», — рассказала ТАСС Сырымбетова.
Эксперты считают, что семья могла стать жертвой браконьеров или нелегальных золотодобытчиков. «Район Маны (река в Красноярском крае — прим. ТАСС) — район опасный. Во-первых, появляются беглые [заключенные], дальше там “черные” золотодобытчики, потом еще [нелегальные] лесорубы, еще браконьеры. На самом деле тайга кровью полита», — сообщил экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисках, добавив, что там фиксировались и несчастные случаи. Эксперт напомнил, что в этом районе пропадали люди, которые так и не были найдены. По сообщению местных СМИ, в этом же районе в 2019 году пропал мужчина, которого не нашли. Со спасателем соглашается Иванова. По ее словам, такая версия объясняет почему за время первых поисков не найдено вообще никаких следов семьи. «Браконьеры точно умеют заметать следы так, что никто никогда не найдет», — поясняет она.
Любопытно, что следователи в машине Сергея Усольцева, которую он оставил рядом с местом откуда семья ушла в поход, нашли крупную сумму денег — около 300 тыс. рублей. Дома у семьи также ничего не пропало.
Гид по Кутурчинскому Белогорью Алексей Исиченко считает, что вероятнее всего Усольцевы заблудились или упали со скалы. «Я хорошо знаю эту местность. Они могли, первое, провалиться между скал, подвернуть ногу, упасть и тогда найти их трудно. Второй вариант — они просто заблудились и дезориентировались, потерять силы. Могла возникнуть паника», — сказал он.
Небольшой, но шанс.
Первые поиски семьи были прекращены 12 октября 2025 года. Тогда председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) в Красноярском крае Алена Миронова сообщила, что погода «не позволяет надеяться, что мы ищем живых людей». «Это уже очевидно. Снег по пояс, много возможностей сломать ногу, сорваться даже для профессиональных альпинистов», — сказала тогда Миронова.
По словам Захарова, есть небольшой шанс, что семья осталась жива, пережив зиму в охотничьей сторожке. «Были случаи, когда в Красноярском крае люди выживали в избушках, в сторожках. Такой шанс есть, пусть и небольшой», — сообщил он.
Иванова говорит, что точку в этой истории поставят новые поиски. «Хочется понять, что там случилось, восстановить события. Это полезно будет всем туристам, кто планирует подобные походы», — отметила она.
Хронология пропажи семьи Усольцевых.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года в туристическом походе в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Активные поиски начались после того, как Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения.
Установлено, что члены семьи были в легкой одежде. Телефон Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи — 25 сентября 2025 года. Точный маршрут семьи неизвестен. Однако, скорее всего, Усольцевы шли к горе Мальвинка, где находится пирамидальный «камень желаний». Эту версию подтверждают свидетели.
Поиски Усольцевых признаны самыми масштабными в регионе, их искали более 1,5 тыс. волонтеров. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
Виктория Мельникова.