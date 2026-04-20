В Комсомольске-на-Амуре за мошенничество задержаны аварийные комиссары

По версии следствия, руководитель компании аварийных комиссаров, его помощники работники действовали с октября 2024 по февраль 2025 года. Они узнавали о ДТП, участники которых не имели ОСАГО, выезжали на место и договаривались с виновниками аварий об оформлении полиса. Затем, когда страховка начинала действовать, они оформляли европротоколы, по которым рассчитывали выплаты.