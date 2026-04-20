В Комсомольске-на-Амуре за мошенничество задержаны аварийные комиссары

Мошенники помогали виновникам ДТП уйти от выплат пострадавшим.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре задержаны пять горожан, подозреваемых в мошенничестве для получения выплат по ОСАГО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По версии следствия, руководитель компании аварийных комиссаров, его помощники работники действовали с октября 2024 по февраль 2025 года. Они узнавали о ДТП, участники которых не имели ОСАГО, выезжали на место и договаривались с виновниками аварий об оформлении полиса. Затем, когда страховка начинала действовать, они оформляли европротоколы, по которым рассчитывали выплаты.

В результате пострадавшим в ДТП платили не виновники, а страховые компании. Установлено, что они приняли участие в оформлении 8 ДТП, совершённых водителями без ОСАГО. У задержанных изъяты 9,7 млн рублей.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении свидетелей из числа работников организации и водителей, незаконно получивших страховые выплаты, проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, мошенники атаковали страховой рынок Хабаровска.