CBS News: во Флориде самолёт упал во дворе жилого дома

В Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт, он упал во дворе жилого дома, информирует CBS News.
По данным телеканала, инцидент случился в районе населённого пункта Тампа в штате Флорида.
«Самолёт Cessna поднялся в воздух, после чего ориентировочно упал при невыясненных обстоятельствах. В результате его падения на заднем дворе жилого дома возник пожар, а само здание получило небольшие повреждения», — говорится в сообщении.
В результате ЧП погиб пилот. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США начали расследование.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.