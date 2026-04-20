CBS News: во Флориде самолёт упал во дворе жилого дома

В Соединённых Штатах потерпел крушение легкомоторный самолёт, он упал во дворе жилого дома в штате Флорида, информирует CBS News.

Источник: Аргументы и факты

По данным телеканала, инцидент случился в районе населённого пункта Тампа в штате Флорида.

«Самолёт Cessna поднялся в воздух, после чего ориентировочно упал при невыясненных обстоятельствах. В результате его падения на заднем дворе жилого дома возник пожар, а само здание получило небольшие повреждения», — говорится в сообщении.

В результате ЧП погиб пилот. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США начали расследование.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше