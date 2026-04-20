Мужчина погиб при пожаре в частном секторе Чунского района

IrkutskMedia, 20 апреля. Пожар произошел в частном секторе в поселке Лесогорск Чунского района сегодня ночью. К месту возгорания были направлены две автоцистерны и семь человек личного состава лесогорской пожарной части, автоцистерна и три человека чунской пожарной части.
Как сообщает пресс-служба администрации Чунского района, возгорание на 100 кв. метрах ликвидировали в 07.30. Огонь полностью уничтожил дом.
При ликвидации возгорания был обнаружен погибший 1997 года рождения. Еще один мужчина был доставлен в районную больницу.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Все обстоятельства выясняются.
Напомним, пожар произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома на бульваре Рябикова в Иркутске. К месту были направлены 14 пожарных, четыре единицы техники МЧС России.