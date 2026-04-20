Подросток на электросамокате сбил 11-летнего ребенка в Южно-Сахалинске (видео)

В Южно-Сахалинске недалеко от школы № 13 14-летний водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) двигался по тротуару и совершил наезд на пешехода. В результате инцидента травмы получил 11-летний ребенок. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
На видео, опубликованном ведомством, заметно, как после столкновения подросток остановился, помог пострадавшему встать, довел его до бордюра и подобрал упавшие вещи.
По предварительным данным, подросток ехал по тротуару в южном направлении в районе дома № 103 проспекта Мира. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, говорится в сообщении.
7 апреля сервис кикшеринга оштрафовал на 100 тысяч рублей двух подростков, которые катались на одном самокате и сбили пенсионера в столичном районе Чертаново. Инцидент произошел 4 апреля в одном из дворов района Чертаново. Самокатом управляли две школьницы 14−16 лет. После ДТП они некоторое время стояли на месте и смеялись, а позднее поспешили скрыться.
Пенсионера госпитализировали с открытым переломом ноги. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.