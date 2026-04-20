Подросток на электросамокате сбил 11-летнего ребенка в Южно-Сахалинске (видео)

7 апреля сервис кикшеринга оштрафовал на 100 тысяч рублей двух подростков, которые катались на одном самокате и сбили пенсионера в столичном районе Чертаново. Инцидент произошел 4 апреля в одном из дворов района Чертаново. Самокатом управляли две школьницы 14−16 лет. После ДТП они некоторое время стояли на месте и смеялись, а позднее поспешили скрыться.