В Красноярском крае пожар унес жизнь неосторожного курильщика

За минувшие сутки в Красноярском крае сотрудники МЧС справились с 20 возгораниями. Один человек погиб в огне. Если посмотреть на статистику за неделю, то за это время в регионе потушили 99 пожаров, в которых погибли восемь человек и еще пятеро получили травмы.
19 апреля в Балахтинско-Новоселовском округе пожарные потушили жилой дом. Площадь возгорания оказалась небольшой: всего три квадратных метра. На тушение выезжали 11 специалистов на трех спецмашнах. Но внутри жилища сотрудники МЧС обнаружили тело пожилого мужчины. Уже известно, что трагедия случилась из-за неосторожности при курении.
Еще один пожар случился в садовом обществе «Сапфир» Емельяновского округа. Там горела хозяйственная постройка на 15 «квадратах». С пламенем боролись восемь пожарных с помощью двух единиц спецтехники. Причина возгорания выясняется.