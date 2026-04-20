В Киеве объявили тревогу с воздуха

В украинской столице объявили тревогу с воздуха, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Сирены в Киеве были включены в 02:51 мск. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
По информации украинского телеканала «Общественное», в городе Изюме Харьковской области произошёл взрыв.
Помимо этого, взрывы прогремели в Николаеве и Сумах. В Николаевской и Сумской областях были включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.