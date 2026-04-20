«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла 19 апреля смертоносный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном в X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика».
США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев
НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли удар по судну, якобы использовавшемуся наркоторговцами в Карибском море, погибли три человека. Об этом сообщило Южное командование ВC США.