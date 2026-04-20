США нанесли удар, предположительно, по судну наркоторговцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли удар по судну, якобы использовавшемуся наркоторговцами в Карибском море, погибли три человека. Об этом сообщило Южное командование ВC США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла 19 апреля смертоносный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном в X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше