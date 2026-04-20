Росгвардейцы нашли одного из напавших с битами на мужчину в Приморье

На 23 летнего прохожего напали во Владивостоке на улице Нейбута. К нему подошли двое неизвестных с битами, начали оскорблять и избили, рассказал пострадавший прибывшим росгвардейцам. Они оказали молодому человеку первую медпомощь и передали врачам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Группа вневедомственной охраны, патрулировавшая район, первой приехала по вызову. После осмотра места нападения экипаж начал отрабатывать окрестности. Вскоре силовики заметили на детской площадке 48 летнего жителя Владивостока в состоянии опьянения. Он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражи.
«Сотрудники вневедомственной охраны доставили подозреваемого в отдел полиции», — рассказали в пресс службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Сейчас задержанный находится в отделе, второй участник избиения объявлен в розыск. Проверку по нападению продолжают.