Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росгвардейцы нашли одного из напавших с битами на мужчину в Приморье

Прохожего избили двое мужчин во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

На 23 летнего прохожего напали во Владивостоке на улице Нейбута. К нему подошли двое неизвестных с битами, начали оскорблять и избили, рассказал пострадавший прибывшим росгвардейцам. Они оказали молодому человеку первую медпомощь и передали врачам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Группа вневедомственной охраны, патрулировавшая район, первой приехала по вызову. После осмотра места нападения экипаж начал отрабатывать окрестности. Вскоре силовики заметили на детской площадке 48 летнего жителя Владивостока в состоянии опьянения. Он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражи.

«Сотрудники вневедомственной охраны доставили подозреваемого в отдел полиции», — рассказали в пресс службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Сейчас задержанный находится в отделе, второй участник избиения объявлен в розыск. Проверку по нападению продолжают.