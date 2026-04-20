Пожилой мужчина погиб при пожаре в Красноярском крае

В Балахтинско-Новосёловском округе при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Вечером 20 апреля в частном доме произошло возгорание. Огонь охватил всего три квадратных метра, однако спасти 67-летнего хозяина не удалось. Причина трагедии — неосторожность при курении.
Всего за минувшие сутки в Красноярскому крае зафиксировано 20 пожаров. За неделю пожарные выезжали на тушение 99 раз. Жертвами огня стали восемь человек, ещё пять получили травмы.
