Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке

Во Владивостоке 36-летний бездомный мужчина зашел в аптеку на улице Луговой и, угрожая пистолетом, украл перевязочные материалы, после чего скрылся. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке 36-летний бездомный мужчина зашел в аптеку на улице Луговой и, угрожая пистолетом, украл перевязочные материалы, после чего скрылся. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что он уже был неоднократно судим.

— Пистолет изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой установлено, что он является игрушкой, — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

16 апреля силовики задержали в Коломне мужчину, который украл из магазина бутылку алкоголя. Он объяснил, что сделал это ради «борьбы со злом».