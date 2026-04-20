Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке

Во Владивостоке 36-летний бездомный мужчина зашел в аптеку на улице Луговой и, угрожая пистолетом, украл перевязочные материалы, после чего скрылся. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.