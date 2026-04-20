Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой России Асылханов пропал в Кузбассе — мог скрыться намеренно

В Кемеровской области устанавливают обстоятельства исчезновения Героя России Алексея Асылханова. Рассматривается версия, что он мог покинуть дом намеренно и не выходит на связь, следует из заявлений бывшего следователя СК.

Асылханов пропал, имея при себе полный комплект документов. По словам его супруги, в сумке находились паспорт, военный билет, удостоверения и СНИЛС. При этом она уточнила, что эти бумаги обычно всегда хранились у него в одном месте.

Бывший следователь СК России, участник СВО Василий Козлов заявил, что факт выхода из дома с документами может указывать на заранее продуманные действия. По его оценке, это обстоятельство может быть ключевым при выяснении причин исчезновения.

Он также допустил, что пропавший может оставаться жив и сознательно не сообщает о своем местонахождении. При этом официальных данных о его судьбе на данный момент не приводится.

Асылханов отправился в зону СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты. В декабре 2024 года он был награжден «Золотой Звездой» Героя России — награду ему вручил Владимир Путин. На тот момент, по имеющимся данным, на его счету было уничтожение 15 танков и 50 боевых бронемашин.

После ранения он вернулся домой в Кузбасс. Там устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Обстоятельства исчезновения проверяются. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение мужчины.

