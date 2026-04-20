Три человека погибли в авариях в Иркутской области за неделю

С 13 по 19 апреля 2026 на дорогах Иркутской области случилось 36 аварий с пострадавшими. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, три человека погибли, еще 41 получил травмы. Среди раненых оказались семеро детей, всех их доставили в больницы.
— Чаще всего водители попадали в беду из-за неправильно выбранной скорости. Таких происшествий набралось одиннадцать. Еще пять аварий произошли потому, что автомобилисты неверно расположили машины на проезжей части. Два водителя не пропустили людей на пешеходных переходах, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
По видам ДТП картина следующая. Двенадцать раз машины сталкивались друг с другом. Десять водителей вылетели с дороги. Восемь пешеходов попали под колеса.
Госавтоинспекторы зафиксировали одно ДТП с пьяным водителем. Девять человек сели за руль, вообще не имея прав. Четверо автомобилистов скрылись с места аварии. Одиннадцать ездили без полиса ОСАГО.
