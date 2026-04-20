В Приморье за выходные потушили более 1,3 тыс. га пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Площадь потушенных в Приморском крае за выходные пожаров составила более 1,3 тыс. га, 57 возгораний ликвидировали и одно локализовали.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов по региону.

«Лесопожарная обстановка в Приморье за 18 и 19 апреля: 58 пожаров на 1,3 тыс. га. 57 возгораний потушены, одно локализовано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на землях лесного фонда ликвидировали 490 га пожаров и один действует на территории Михайловского муниципального округа. На территориях Минобороны потушили три пожара и 851 га на землях иных категорий.